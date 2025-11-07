11.3 C
Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar mëngjesin e sotëm një takim miqësor me ish-kandidaten e Nismës për këtë komunë, Albulena Balaj-Halimaj.

Përmes një postimi, Totaj ka bërë të ditur se takimi u zhvillua në një atmosferë pozitive, duke theksuar se bashkëpunimi i tyre synon zhvillimin e qytetit.

“Një kafe me ish-kandidaten për kryetare nga Nisma, Albulena Balaj-Halimaj, për të rrugëtuar bashkë për zhvillimin e Prizrenit. Vazhdojmë meMarketing

energji pozitive drejt fitores së të dielës", ka shkruar Totaj.

 

