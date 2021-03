Një muaj paraburgim ndaj një të dyshuari për grabitje në Suharekë

Gjykata Themelore në Prizren i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë ditë, ndaj të pandehurit A.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale: grabitje.

Sipas gjykatës, i pandehuri A.K., me datë 3 mars, në orët e hershme të mëngjesit në pompën e derivateve në Suharekë, bashkë me një person tjetër, me kanosje e përvetësojnë në mënyrë të kundërligjshme pasurinë e luajtshme të personit tjetër, në atë mënyrë që të pandehurit vendosin maskat anti – covid të veshur me xhaketa dhe kapuç ngjyrë të zezë, i afrohen viktimës, dhe i drejtohen me fjalët ‘’ mos lëviz vetëm na jep para”. Viktima nga frika fillimisht i ngrit duart lart dhe jep para në vlerë prej 1.500 euro, dhe të pandehurit largohen në këmbë me shpejtësi.