Gjykata Themelore në Gjakovë ka caktuar një muaj paraburgim të pandehurit I.Z. për shkak të dyshimit se ka kryer veprën “vrasje” dhe “mbajtje në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar të armës”.

Ngjarja ka ndodhur më 20 shtator në një parking.

“Derisa i pandehuri ndodhej në një lokal së bashku me dëshmitarin B.E. dhe më të vërejtur si kishte arritur në parking, tani i ndjeri A.B., i pandehuri ngritët nga tavolina, del jashtë dhe i afrohet tek automjeti i të nderit, hap derën e automjetit dhe menjëherë me armë gjuan disa herë në drejtim të kokës së tani të ndjerit, e kur viktima bie përtokë, i pandehuri vazhdon duke gjuajtur prapë me armë në drejtim të trupit të tij dhe përderisa trupi ishte i shtrirë për tokë”.

Sipas njoftimit, gjyqtari i procedurës paraprake Sulltan Dobraj, ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurin në fjalë, ashtu që me gjetjen e mundshme të pandehurit në liri ekziston rreziku i përsëritjes së veprave penale, rreziku i ikjes dhe ndikimi në dëshmitarë.

I pandehur do të mbahet në paraburgim në kohëzgjatje prej një muaji, i cili do të llogaritet prej kohës së arrestimit më 20 shtator 2023 dhe do të zgjasë deri më 20 tetor 2023.