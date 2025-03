Një person merret me forcë dhe dërgohet në një pyll në Prizren, tre të arrestuar

Tre persona janë arrestuar në Prizren, pasi që dyshohet se kishin marrë me forcë viktimën mashkull kosovar dhe e kanë dërguar në pyll.

Policia ka njoftuar se viktima është dërguar për tretman mjekësor.

Gjatë kontrollit të veturës së personave të dyshuar, është gjetur dhe sekuestruar një armë pistoletë.

Me vendim të Prokurorit të Shtetit tre të dyshuarit janë ndalur në mbajtje për 48 orë.

“Janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që të njëjtit me forcë kanë marrë viktimën mashkull kosovar dhe e kanë dërguar në pyll. Viktima është dërguar për tretman mjekësor . Gjatë kontrollit të veturës së personave të dyshuar, është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me një karikator. Me vendim të prokurorit, tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të policisë.