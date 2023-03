Një pronë në Prizren shkakton sherr mes mërgimtarëve nga Suedia: Përfshihen gati gjithë familjarët

Një pronë ka shkaktuar probleme mes dy familjeve të mërgimtarëve nga Suedia në Prizren.

Lajmn e ka bërë të ditur Policia e Kosovës në raportin 24-orësh. Në një kanosje janë përfshirë bashkëshortja, djali e vajza nga një familje, me babën dhe vajzën nga familja tjetër.

NJOFTIMI:

Njësitet policore pas pranimit të informatës për kanosje, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë takuar viktimat (babë e bijë) me shtetësi suedeze, të cilët kanë deklaruar se për çështje pronësore, përmes telefonit janë kanosur me vrasje nga të dyshuarit: bashkëshortja, djali e vajza po ashtu me shtetësi suedeze, të cilët kanë ardhur në Kosovë. Të dyshuarit sapo kanë arritur në ANP Adem Jashari, nga njësitë policore janë shoqëruar në Stacionin Policor Prizren. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit i cili ka rekomanduar që pas intervistimit palët të lirohen dhe rasti të procedohet në procedurë të rregullt.