Një qiell për Ajvaz Shehun

Enver Sulaj
/… që sot, pas 27 vjetësh, ai ka një vendprehje…/
Do ta filloj me qiellin
Këtë poezi për ty, Ajvaz Shehu
Që sot është errësuar
Është përskuqur
Është vrenjtur-korb
Humnerë pafund…
Po të ishte pranvera – pranverë
E dielli – diell
Sot, ti, Ajvaz, do të ishe hije mbi gurë
Blerim në fushën e përgjakur të Krushës
E përqafim baladash në gjoksin e nënës
Që s’e besoi largimin tënd kurrë…
Këtë poezi për ty, Ajvaz Shehu,
Do ta mbyll me qiellin pafund…
Që është i vogël për ëndrrat tua
Për krahët që shtrihen përtej reve
Përtej mërzisë
Zisë
E syve tu pishë
Këputur një ditë pranvere
Baladë e përjetshme e lirisë.
26 mars 2026