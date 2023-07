Një qytetar i Prizrenit gjendet i vdekur në mes të rrugës nga familjarët e tij

Rastin për Sinjalin e ka konfirmuar togeri i Policisë, Shaqir Bytyqi.

“Sot me datën 14.07.2023 ne ora 20:00 është njoftuar për një trup te pajete ne fshatin Novosellë saktësisht ne rrugën qe dërgon tek ky fshat ne vendin e quajtur “Ceresta”. Thirrjes iu është përgjigjur njësia GLD-2. Ne vendin e ngjarjes tashme ishte ekipi e emergjencës, ku mjeku ka konstatuar vdekjen e personit ne fjale. Viktima është gjetur nga familjaret e tij. Në lidhje me rastin janë ndërmarrë te gjitha veprimet policore duke dale ne vendngjarje ekipet hetimore rajonale dhe te stacionit Veri te cilat janë duke i kryer procedurat e tyre, po ashtu është njoftuar edhe prokurori kujdestar i cili gjendet ne vendin e ngjarjes. Për zhvillime te mëtutjeshme do te njoftoheni me raportin e radhës”, ka thënë Bytyqi