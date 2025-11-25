10 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

By admin

Gjatë mbledhjes, KQZ po ashtu mori vendim për caktimin e afateve dhe miratoi planin e aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025.

Në fund të mbledhjes, KQZ miratoi formulën për anëtarë të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec
Next article
Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Më Shumë

Fokus

Më 28 Nëntor në Prizren do të zbulohet shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim kryetarin e OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, përfaqësuesin e Shoqatës...
Lajme

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), Luljeta Veselaj-Gutaj, priti sot përfaqësuesit e Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK). Sipas saj, fokus i takimit ishte forcimi...

Kush e vërshëlleu Granitin Xhakën?

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin

Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

Shënohet Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe

Prizren, aktakuzë për shitblerje të narkotikëve

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Ndalohen rreth 300 kilogramë eksploziv në Vërmicë (VIDEO)

Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025

Rexhepi: Unë do ta votoj si Buxhetin ashtu edhe Qeverinë

“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Nait Hasani: Lamtumirë, Lumi, shoku im!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne