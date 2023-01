Një tjetër yll i ri brazilian afër transferimit në Evropë

Flamengo ka rënë dakord me Wolverhampton për transferimin e mesfushorit brazilian Joao Gomes në skuadrën e Premier League, sipas Globo.

Wolves do të paguajë një tarifë prej 18.9 milionë euro për 21-vjeçarin, i cili do të vendosë një kontratë pesëvjeçare me Molineux.

Lyon gjithashtu kishte treguar një interes të madh për nënshkrimin e Gomes, por preferenca e tij ishte të luante në Premier League.

Gomes bëri debutimin e tij profesional me Flamengon në nëntor 2020 në moshën 19 vjeç.

Ai ka shënuar katër gola dhe ka shënuar katër të tjerë në 122 ndeshje për kampionët në fuqi të Copa Libertadores.

/Albanianpost.com