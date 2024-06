Njihuni me tifozen më ‘hot’ e të gjitha kohërave, i ‘vuri flakën’ Euro 2024

Ish-Miss Kroacia, Ivana Knoll ka marrë sërish vëmendjen në stadium ndërsa bën tifo për skuadrën e zemrës.

Këtë javë, ajo u pa duke mbështetur Kroacinë me një bluzë të shkurtër të kuqe dhe të bardhë në ngjyrat e flamurit kroat.

Modelja ka tërhequr të gjithë vëmendjen me linjat e saj perfektë gjatë sfidës së Kroacisë me Spanjën të shtunën, ku kjo e fundit triumfoi me 3 gola.

Fotot e Knoll bërë xhiron e rrjetit gjatë Kupës së Botës 2022 në Katar, ndërsa ajo mbështeste në stadium Kroacinë.

