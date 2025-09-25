26.8 C
Prizren
Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

By admin

Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit, e thirrur për të shqyrtuar çështjen e buxhetit, është anuluar pasi mungoi kuorumi i nevojshëm për zhvillimin e saj.

Pavarësisht thirrjes së kryesueses së Kuvendit, një numër i konsiderueshëm i asamblistëve nuk ishin të pranishëm në sallë, duke pamundësuar vazhdimin e punimeve.

