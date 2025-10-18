Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar numërimin e votave për zgjedhjet lokale në Prizren, për kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për Kuvendin Komunal.
Sipas të dhënave zyrtare, kandidatja më e votuar nga kjo listë është Dafina Alishani me 12,368 vota, e ndjekur nga Ilir Gashi me 1,064 vota dhe Adem Shabanaj me 585 vota.
Më poshtë gjeni renditjen e plotë të kandidatëve të Vetëvendosjes sipas numrit të listës dhe votave të marra:
1. Dafina Alishani – 12,368 vota
2. Karanfil Haxhillari – 722 vota
3. Selman Sokolaj – 517 vota
4. Mimoza Bushrani – 233 vota
5. Ilir Gashi – 1,064 vota
6. Zgjim Kryeziu – 473 vota
7. Fexhrije Kastrati – 207 vota
8. Islam Thaqi – 386 vota
9. Edlira Gashi Batiu – 258 vota
10. Adem Shabanaj – 585 vota
11. Dashnor Hyseni – 404 vota
12. Edona Sopaj Azemi – 139 vota
13. Edon Muçaj – 383 vota
14. Mergiton Gavazaj – 458 vota
15. Nerimane Pllana Gashi – 420 vota
16. Behar Begaj – 357 vota
17. Dejnis Alo – 165 vota
18. Dardane Bojaxhi Elezkurtaj – 270 vota
19. Arianit Kabashi – 345 vota
20. Dëbora Sallauka – 369 vota
21. Bujar Nushi – 81 vota
22. Bekim Shaipi – 158 vota
23. Arta Zurnaxhiu – 143 vota
24. Muhamet Gigollaj – 128 vota
25. Egzon Vula – 201 vota
26. Dafina Shehu – 361 vota
27. Merlin Rama – 327 vota
28. Armond Pirku – 94 vota
29. Shqipe Shatri Çoçaj – 378 vota
30. Daut Buduri – 151 vota
31. Istref Bytyqi – 35 vota
32. Fitore Hoda – 50 vota
33. Sherif Gashi – 58 vota
34. Hysin Pllava – 55 vota
35. Adisa Berisha – 335 vota
36. Agon Ajdini – 36 vota
37. Erdem Oreshka – 109 vota
38. Fjolla Smani Gorda – 49 vota
39. Selajdin Ismaili – 134 vota
40. Driton Qeriqi – 97 vota
41. Leonita Xhemajli – 70 vota
42. Gjadi Gashi – 20 vota
43. Ismet Morina – 67 vota
44. Flandra Bytyqi – 75 vota
45. Kujtim Besimi – 109 vota
