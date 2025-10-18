Numërohen 80 për qind të votave në Prizren/ Kjo është renditja e votave të kandidatëve të Vetëvendosjes

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet preliminare për kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për Kuvendin Komunal të Prizrenit, pas numërimit të 80 për qind të votave.
Lista përfshin 45 kandidatë, me vota që variojnë nga disa dhjetëra deri në mijëra.
Më poshtë gjeni renditjen e tyre sipas votave të marra:
Kandidatët e Vetëvendosjes në Prizren (rezultate preliminare):
1. Dafina Alishani – 9,429 vota
2. Ilir Gashi – 741 vota
3. Karanfil Haxhillari – 515 vota
4. Adem Shabanaj – 503 vota
5. Selman Sokolaj – 408 vota
6. Mergiton Gavazaj – 390 vota
7. Shqipe Shatri Çoçaj – 324 vota
8. Edon Muçaj – 323 vota
9. Behar Begaj – 322 vota
10. Nerimane Pllana Gashi – 318 vota
11. Merlin Rama – 313 vota
12. Zgjim Kryeziu – 313 vota
13. Arianit Kabashi – 295 vota
14. Dashnor Hyseni – 291 vota
15. Islam Thaqi – 276 vota
16. Dëbora Sallauka – 266 vota
17. Adisa Berisha – 255 vota
18. Dafina Shehu – 236 vota
19. Dardane Bojaxhi Elezkurtaj – 190 vota
20. Edlira Gashi Batiu – 176 vota
21. Mimoza Bushrani – 167 vota
22. Egzon Vula – 145 vota
23. Daut Buduri – 142 vota
24. Selajdin Ismaili – 129 vota
25. Dejnis Alo – 126 vota
26. Muhamet Gigollaj – 121 vota
27. Bekim Shaipi – 117 vota
28. Arta Zurnaxhiu – 102 vota
29. Edona Sopaj Azemi – 98 vota
30. Erdem Oreshka – 78 vota
31. Armond Pirku – 70 vota
32. Ismet Morina – 64 vota
33. Driton Qeriqi – 65 vota
34. Kujtim Besimi – 63 vota
35. Bujar Nushi – 60 vota
36. Flandra Bytyqi – 56 vota
37. Leonita Xhemajli – 54 vota
38. Sherif Gashi – 33 vota
39. Fjolla Smani Gorda – 33 vota
40. Hysin Pllava – 37 vota
41. Istref Bytyqi – 32 vota
42. Fitore Hoda – 29 vota
43. Agon Ajdini – 28 vota
44. Fexhrije Kastrati – 150 vota
45. Gjadi Gashi – 18 vota
