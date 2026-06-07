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Numërohen mbi 80% të votave nga KQZ: LVV 43,63%, PDK 21,77%, LDK 18,01%, AAK 7,43%

By admin

Lëvizja e Vetëvendosje ka marrë 43,63% të votave të rregullta, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga 81,10% e vendvotimeve të procesuara.

Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21,77%.

Lidhja Demokratike e Kosovës renditet e treta me 18,01%.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 7,43% të votave deri më tani.

Kosova mbajti sot sërish zgjedhje – të tretat brenda rreth një viti e gjysmë. Këtë herë, vendi shkoi në zgjedhje për shkak të moszgjedhjes së Presidentit.

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