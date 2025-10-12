13.3 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

By admin

Në Suharekë janë numëruar 24.14% të votave.

Po prin Bali Muharremaj i AAK-së me 45.44% të votave.

Ndërkaq, Ardian Shala i LDK-së ka 32.54%.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rezultatet në KQZ, kjo është renditja në Prizren pasi janë numëruar votat e para

Më Shumë

Lajme

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Lajme

Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj është deklaruar rreth rastit ku disa arinj janë futur në pronën e një banori në Bllacë, dhe po ashtu...

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

Mielli për bukën e nesërme

Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Pjesëmarrje e ulët në mëngjesin zgjedhor në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

E moshuara në Prizren nuk arrin të votojë: Ma kanë hequr emrin

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne