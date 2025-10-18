12.3 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e PDK-së

By admin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar  numërimin e votave për zgjedhjet lokale në Prizren, për kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për Kuvendin Komunal.

Kandidati më i votuar nga kjo listë deri më tash është Kujtim Gashi me 19,043 vota, ndërsa pas tij renditen Islam Ukaj me 1,576 vota dhe Arianit Berisha me 1,153 vota.

Më poshtë gjeni renditjen e plotë të kandidatëve të PDK-së, sipas numrit të listës dhe votave të marra:
1. KUJTIM GASHI – 19,043 vota
2. ÇELË LAMAJ – 765 vota
3. LULJETA VESELAJ GUTAJ – 784 vota
4. ISLAM UKAJ – 1,576 vota
5. ADRIT KRASNIQI – 468 vota
6. YMRAN FUSHA – 494 vota
7. BEXHAT BYTYQI – 661 vota
8. SHKELZEN KASTRATI – 370 vota
9. TRËNDELINA KASTRATI – 214 vota
10. NEHAT ELSHANI – 819 vota
11. SULLTAN BADALLI – 442 vota
12. LENDITA BLLACA – 159 vota
13. ADEM MORINA – 1,040 vota
14. SIMIR KRASNIQI – 658 vota
15. DEHNA GJINALI – 99 vota
16. DRITON DAÇI – 300 vota
17. ALBAN BISLIMAJ – 490 vota
18. EGZONA HOXHAJ – 201 vota
19. IMER BERISHA – 299 vota
20. EDON GODENI – 182 vota
21. ENDRA LUZHA PULA – 137 vota
22. ARIANIT BERISHA – 1,153 vota
23. DAUT PANIKAJ – 498 vota
24. GENTIJANA DËRDOVSKI – 138 vota
25. SAMI LUMI – 173 vota
26. HAZER SHALA – 447 vota
27. JONA HOXHAJ – 207 vota
28. ENDRIT ZOGAJ – 650 vota
29. RESMI KRYEZIU – 253 vota
30. CENNET PUPUS POTOR? – 110 vota
31. NEXHIP HAJDARI – 92 vota
32. XHAFER HOXHAJ – 437 vota
33. DRITA QENAJ – 370 vota
34. RRAHIM MORINA – 182 vota
35. DASHNOR VEHAPI – 194 vota
36. SAMIRE ÇOÇAJ – 164 vota
37. DASHMIR SUSURI – 287 vota
38. TEFIK TARASHAJ – 516 vota
39. DEA GAVAZAJ – 326 vota
40. BEHXHET GASHI – 38 vota
41. SHKËMBIN BYTYÇI – 368 vota
42. LIRIDONA KARJAGDIU – 118 vota
43. DRITON SALLAUKA – 908 vota
44. LAVDRESA GËRMIZAJ – 69 vota
45. DURAK THAÇI – 397 vota

