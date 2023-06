Nxënësi i shkollës në Prizren dërgon mesazhe te drejtori: Kam bërë listën e studentëve që do t’i vras

Një ngjarje jo fort e zakontë ka ndodhur mëngjesin e djeshëm në qytetin e Prizrenit, ku drejtori i shkollës së mesme të mjekësisë ‘Luciano Motroni’ ka kërkuar ndihmën e Policisë pas disa mesazheve kërcënuese që ka marrë nga një nxënës.

Burimet e Gazetës Sinjali brenda Prokurorisë kanë bërë me dije se i mituri ka nisur dhjetëra mesazhe në numrin e drejtorit të shkollës, duke e kërcënuar se ka bërë një listë me emrat e nxënësve të cilët do t’i vrasë, përfshirë këtu edhe vetë drejtorin.

Si rezultat i denoncimit, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe më pas kanë njoftuar edhe prokurorin lidhur me rastin.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, rasti është cilësuar ‘Kanosje