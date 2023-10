Një grup nxënësish të “Loyola-Gymnasium”, të shoqëruar nga mësimdhënësit Liridona Krasniqi dhe Valon Bajraktari, morën pjesë dje në Prishtinë në aktivitetin “Race for the cure”, për të mbështetur gratë që po ballafaqohen me kancerin e gjirit dhe rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit për rreziqet nga kjo sëmundje.