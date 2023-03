Olta ‘ngacmon’ Kiarën: Luizi dëshiron fëmijë sapo të dilni ndërsa ti ke karrierën para, çfarë do të bësh

Nominimi këtë javë në Big Brother VIP Albania është më i ngushtë mes banorëve se herët të tjera.

Këtë herë janë vetëm dy të nominuara, aktorja Olta Gixhari dhe moderatorja Kiara Tito, njëra prej tyre pritet të eliminohet ditën e shtunë (25 mars).

Por, kjo situata ka ngjallur shumë diskutime mes dy vajzave, ato një bisedë me njëra-tjetrën e kanë bërë edhe mbrëmjen e kaluar kur po qëndronin në shtrat.

Ishte Olta ajo që e ka ngacmuar Kiarën për lidhjen e saj me Luizin teksa edhe e pyeti se si po planifikonte të bënte fëmijë.

Aktroja e vuri moderatoren përpara një zgjedhjeje nëse do të zgjidhte të bënte fëmijë apo të ndërtonte një karrierë.

“Luizi sa të dali do fëmijë, ti sa të dalësh do të kesh një super karrierë dhe çfarë do të bësh, se puna që ke ti nuk ta lejon të ngelesh menjëherë shtatzënë, se je në televizion, je në prezantim prandaj po të pyes si do ia bësh”, tha Olta.

Ndërkohë, Kiara tha se për këto gjëra do të vendosin pasi të dalin nga shtëpia e famshme kur të shohin se me çfarë projektesh do të merren.

“Prit ta marr vesh se çfarë projekte kam, si ia bëjnë këto tjerat që kanë edhe karrierë edhe fëmijë, kur të dalë e vendosi, mund të dalë në ekran edhe shtatzënë”, u shpreh Kiara.

Sa i përket nominimit të tyre, Luizi bëri edhe një deklaratë se në rast të eliminimit të Kiarës edhe ai do të largohej bashkë me të.

Megjithatë, pas disa ditësh reflektimi ai nuk pritet të bëjë një gjë të tillë pavarësisht nëse eliminimet partnerja e tij. /Telegrafi/