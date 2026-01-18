0.4 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Opinione

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

By admin

Sadri Ramabaja

Kjo sjellje e opozitës ndaj votës—fillimisht brenda llojit e më pas në raport me procesin zgjedhor në tërësi—tregon se mosnjohja de facto e rezultatit të zgjedhjeve është strategjia dalëse e planifikuar tashmë. Kjo sjellje e opozitës ndaj votës—fillimisht brenda llojit e më pas në raport me procesin zgjedhor në tërësi—tregon se mosnjohja de facto e rezultatit të zgjedhjeve të shkurtit nuk është episod i izoluar, por pjesë e një qëndrimi politik të konsoliduar. Në këtë prizëm, kontestimi aktual i procedurave nuk synon vetëm rivlerësimin e disa rezultateve, por përgatit terrenin për mosnjohjen e plebishitit të 28 dhjetorit si akt politik legjitim. Kjo logjikë e refuzimit të vazhdueshëm të verdiktit qytetar e zhvendos konfliktin nga fusha e garës demokratike në territorin e delegjitimimit sistemik.

Megjithatë, reagimi i sotëm i kryeprokurorit të Prizrenit mund të lexohet si sinjal se shteti—përtej kalkulimeve politike—po përpiqet të rikthejë monopolin e ligjshmërisë dhe të vendosë kufij të qartë mes kontestimit demokratik dhe minimit të rendit kushtetues. Nëse ky reagim pasohet nga veprime konsistente dhe transparente, ai mund të shënojë jo vetëm ndërhyrjen e drejtësisë, por edhe rikthimin e shtetit si aktor funksional në mbrojtje të vullnetit elektoral.urtit nuk është episod i izoluar, por pjesë e një qëndrimi politik të konsoliduar.

Në këtë prizëm, kontestimi aktual i procedurave nuk synon vetëm rivlerësimin e disa rezultateve, por përgatit terrenin për mosnjohjen e plebishitit të 28 dhjetorit si akt politik legjitim. Kjo logjikë e refuzimit të vazhdueshëm të verdiktit qytetar e zhvendos konfliktin nga fusha e garës demokratike në territorin e delegjitimimit sistemik.

Megjithatë, reagimi i sotëm i kryeprokurorit të Prizrenit mund të lexohet si sinjal se shteti—përtej kalkulimeve politike—po përpiqet të rikthejë monopolin e ligjshmërisë dhe të vendosë kufij të qartë mes kontestimit demokratik dhe minimit të rendit kushtetues. Nëse ky reagim pasohet nga veprime konsistente dhe transparente, ai mund të shënojë jo vetëm ndërhyrjen e drejtësisë, por edhe rikthimin e shtetit si aktor funksional në mbrojtje të vullnetit elektoral.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej
Next article
Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

Më Shumë

Fokus

Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar për emërimin e tre drejtorëve të rinj në ekzekutivin komunal, të cilët vijnë nga radhët...
Fokus

Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka sqaruar edhe një herë publikisht arsyet dhe kuptimin e dorëheqjes së tij...

Zhduket një burrë në Prizren

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Iu “avulluan” mijëra vota, reagon Kujtim Gashi: Distancohem nga kjo praktikë!

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne