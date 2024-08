Orari i çerekfinaleve të Superkupës

Qyteti i Prizrenit do të jetë mikpritës i Superkupës së Kosovës në basketboll.

Spektakli i basketbollit do të fillojë në qytetin e bukur dhe historik.

Pasi janë caktuar çiftet çerekfinale, tashmë dihet edhe orari i ndeshjeve, që zhvillohet më 7 dhe 8 shtator.

Më 9 shtator do të zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale, derisa finalja më 11 shtator.

Në ndeshjet çerekfinale, fituesja e Kupës, Superkupës, por edhe kampionia Trepça do të ndeshet me Borën, që ka hyrë nga Liga e Parë, derisa Sigal Prishtina do të ndeshet me Vëllaznimin.

Të dielën sfidë interesante shihet mes Pejës dhe Proton Cable Prizrenit dhe Golden Eagle Yllit e Bashkimit.

Orari

7 Shtator

E shtunë

17:00 Trepça – Bora

20:00 Sigal Prishtina – Vëllaznimi

8 Shtator

E diel

17:00 Peja – Proton Cable Prizreni

20:00 Golden Eagle Ylli – Bashkimi

