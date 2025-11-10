12.9 C
Organizohet ngjarja “Aplikim për skema të granteve dhe hapja e biznesit” në Dragash

admin

Komuna e Dragashit, në bashkëpunim me organizatat “ASB” dhe “WEntrepreneur”, do të mbajë nesër ngjarjen informuese me temën “Aplikim për skema të granteve dhe hapja e biznesit”.

Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit “Përkrahja e Integrimit të Grave në zonat rurale të Kosovës – WIntegra”, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe synon të fuqizojë gratë në zonat rurale përmes mbështetjes në ngritjen e bizneseve dhe qasjes në grante zhvillimore, përcjell Telegrafi.

Ngjarja do të mbahet të martën, më 11 nëntor 2025, në orën 12:00, në Qendrën për Angazhimin e Komuniteteve në Dragash.

Pjesëmarrëset do të kenë mundësi të informohen rreth mundësive të aplikimit në skema grantesh, mënyrave të mbështetjes financiare për nisma të reja biznesore, si dhe këshillimit për zhvillimin e bizneseve të qëndrueshme.

Ky aktivitet është pjesë e përpjekjeve të Komunës së Dragashit dhe partnerëve ndërkombëtarë për të nxitur pavarësinë ekonomike të grave dhe për të rritur pjesëmarrjen e tyre në zhvillimin lokal.

