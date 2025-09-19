Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka zyrtarizuar sot emërimin e Msc. Osman Hajdarit në postin e Drejtorit Ekzekutiv.
Hajdari e ka pranuar detyrën nga Dr. Shefki Xharra, i cili prej 10 korrikut të këtij viti ka ushtruar funksionin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të këtij institucioni shëndetësor.
Ceremonia e pranim-dorëzimit është zhvilluar në ambientet e spitalit, ku u theksua rëndësia e vazhdimit të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit dhe rajonit.
Marketing
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren