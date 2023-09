Osmani nga vreshti i Rahovecit fton qytetarët që ta vizitojnë Hardh Fest-in (VIDEO)

Ajo shihet me kalavesh rrushi në dorë, duke treguar se ndodhet në “kryeqytetin e bujqësisë, kryeqytetin e rrushit, dhe se ndodhet aty së bashku me kryetarin e komunës dhe ministra të qeverisë për të hapur Hardh Festin, dhe se njëkohësisht ishte në një shkollë në fshatin Fortesë për t’i uruar nxënësit për ditën e parë të shkollës.

“Rahoveci i ka dhënë shumë Republikës së Kosovës. Njerëzit e vyer, njerëzit punëtorë me duar të arta e kanë ushqyer dhe vazhdojnë të ushqejnë një pjesë të madhe të Republikës sonë nëpërmjet punës së tyre të palodhshme, prandaj qytetarët e kësaj anë kanë nevojë për përkrahjen tonë të vazhdueshme. Do të bashkëpunojmë bashkë edhe me ministrin e bujqësisë që të rritet kjo përkrahje”, shprehet Osmani nga vreshti i Rahovecit.

Ajo tutje tregon se gjatë festivalit Hardh Fest do të ketë një program të jashtëzakonshëm, program arti, program muzike, maratona, e shumëçka tjetër për të gjitha moshat.

“Ju uroj shumë sukses dhe shpresoj që gjatë këtyre tre ditëve do ta vizitoni Rahovecin deh Hardh Fest-in”, deklaroi presidentja Vjosa Osmani.