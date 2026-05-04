Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se Fahrije Hoti do t’i bashkohet rrugëtimit politik dhe do të jetë kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës.

Në një reagim publik, Osmani e ka vlerësuar Hotin si një figurë të fuqishme dhe simbol të qëndresës, duke e quajtur “një heroinë e gjallë” që përfaqëson punën, integritetin dhe dinjitetin.

Sipas saj, përfshirja e Fahrije Hotit në politikë përfaqëson zërin e grave dhe të komunitetit, veçanërisht të Krushës, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të tyre në institucione.

“Fahrija po i bashkohet rrugëtimit tonë politik, sepse ne besojmë në një Kosovë ku dashuria e mund urrejtjen, integriteti dhe puna e ndershme e mundin manipulimin, dhe e vërteta e mund propagandën”, ka shkruar Osmani.

Ajo gjithashtu ka theksuar se ky bashkëpunim vjen si vazhdim i përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare me dinjitet dhe me zërin e grave që nuk heshtin.

“Pse po më sheh shtrembër”, zënkë e çastit përfundon me plagosje në Gjonaj të Hasit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

