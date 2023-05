Osmani përkujtoi 24-vjetorin e Masakrës së Korishës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani në 24-vjetorin e Masakrës së Korishës tha se 24-vjet më parë, forcat e regjimit gjenocidal serb vranë 77 gra, burra, pleq, në mesin e cilëve 14 fëmijë nga fshatrat: Korishë, Budakovë, Bllacë, Reshtan, Mushtisht dhe Grejkoc.

“Egërsia e regjimit kriminal serb nuk i kurseu as më të vegjlit, jeta e të cilëve u fikë që në fillet e saj. Dhimbja dhe kujtimi për ta do të jenë gjithnjë me ne. Ata do të jenë përkujtues të rrugës së vështirë deri te liria sepse u vranë vetëm pse ishin shqiptarë. Drejtësia për ta është e domosdoshme”, tha Osmani.

“I paharruar qoftë kujtimi për ta dhe martirët që u bën guri themeltar i Republikës”, ka thënë Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani.