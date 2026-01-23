7.1 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
Sport

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

By admin

Proton Cable Prizren ka shënuar fitore të thellë ndaj New Basket me rezultat 83:122
(16:31, 21:34, 25:36, 21:21), në një ndeshje ku mysafirët dominuan nga fillimi deri në fund në derbin e Ligës së Parë të meshkujve.

Proton Cable Prizren e nisi ndeshjen më mirë, duke ndërtuar epërsi që në çerekun e parë dhe duke e rritur atë vazhdimisht gjatë gjithë takimit, falë lojës së organizuar në sulm dhe mbrojtjes agresive.

New Basket tentoi të reagojë në disa momente, por Proton Cable Prizren e menaxhoi mirë ritmin e lojës./PrizrenPress.com/

