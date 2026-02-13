11.8 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Sport

P.C Prizreni në finale

By admin

Proton Cable Prizreni siguroi biletën për finalen e Final 8 Kupës së Kosovës për Ligën e Parë te meshkujt.

Prizrenasit në gjysmëfinale fituan ndaj Istogut me rezultat 92:74, ku dallimi u bë në pjesën e dytë.

Në finale e pret fituesin e ndeshjes Drita-Borea./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar
Next article
Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

Më Shumë

Sport

Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

Humbja e thellë në start të sezonit pranveror të Ligës së Parë, i ka kushtuar rëndë trajnerit të Lirisë, Liridon Leci. KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/reel/1430800188460424 Tëvë 1 mëson...
Lajme

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për “Narkotik”

Është dërguar në burg 23-vjeçari i cili ishte i dënuar me 14 muaj burgim efektiv për narkotikët.   Sipas njoftimit të policisë i arrestuari është dënuar...

Votohet Qeveria Kurti 3

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

Zyrtare: Ismet Munishi, trajner i Lirisë

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Distria e artë në Paris

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

Federata e Peshkatarëve konfiskon varkë dhe rrjeta në Krushë të Madhe

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Fitore jetike e Rahovecit 029

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

Emilja Rexhepi paralajmëron se do t’i drejtohet Kushtetueses pasi Supremja ia refuzoi ankesën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne