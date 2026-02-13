8.3 C
Prizren
P.C Prizreni në finale

By admin

Proton Cable Prizreni siguroi biletën për finalen e Final 8 Kupës së Kosovës për Ligën e Parë te meshkujt.

Prizrenasit në gjysmëfinale fituan ndaj Istogut me rezultat 92:74, ku dallimi u bë në pjesën e dytë.

Në finale e pret fituesin e ndeshjes Drita-Borea./PrizrenPress.com/

Vjedhja e votave në Prizren, Supremja i liron nga paraburgimi nëntë të dyshuar
Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

