Lajme

Pacolli: Nuk do të ketë vendim për rampën në Prevallë pa dialog me banorët

By admin

Ministrja në detyrë e Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka reaguar lidhur me shqetësimet e banorëve të Prevallës për vendosjen e laurës në rrugën që çon në këtë zonë turistike.

Përmes një postimi në Facebook, Pacolli ka bërë të ditur se ka përcjellë shqetësimet e ngritura dhe ka theksuar se asnjë vendim nuk do të merret pa konsultim me banorët dhe palët e interesit.

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

“Dua t’ju siguroj se asnjë vendim nuk do të merret pa dialog me banorët dhe palët e interesit. Çështja e vendosjes së rampës dhe mënyra e menaxhimit të qarkullimit do të diskutohet bashkë me ju, me qëllim që të gjejmë zgjidhjen më të mirë”, ka shkruar ajo.

Ajo u ka bërë thirrje banorëve që të mos protestojnë, duke theksuar se çështja do të trajtohet në takim me ta gjatë javës së ardhshme.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Pacolli ka bërë të ditur se aktualisht ndodhet në Arabinë Saudite, ku po përfaqëson Kosovën në Forumin Ndërkombëtar të Ujit, ndërsa ka premtuar se pas kthimit do të zhvillojë takim me banorët për të dëgjuar shqetësimet dhe propozimet e tyre.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "BRENTONI -HOME BRUNG BRUNO O Nealthy DC INVERTER BRUNOAIR 5 ?? MONTIMI GRATIS Mundësi blerje me këste 549€ 12BTu 12K BTU 349€ € 779€ 18K Bt 579 999€ 24K BTU 699€ heaitiy Smart Hiyflee High ???? Low LowNojse A+++ -25C +383 48 328 260 +383 48 433 433200 200 +383 43 661 551 +53°C Gwifi wifi 5 ga garancion vite VISA Paguaj me Star Card derin në këste"

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Aksidenti mes 3 veturave, 7 të lënduar në fshatin Rogovë
Next article
Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Më Shumë

Sport

Kapiteni Besfort Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë

KF Drini i Bardhë Has ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me kapitenin Besfort Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm. Klubi ka bërë të ditur se...
Lajme

Mbi 1700 gjoba ndaj shoferëve që nuk respktuan rregullat në 24 orët e fundit

Policia e Kosovës ka publikuar statistikat e trafikut për 24 orët e fundit, sipas të cilave nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet. Gjatë...

Bashkimi para renovimit profesional të hapësirave

Laura Fazliu fiton medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Humb jetën punëtori në Prizren, rrëzohet vinçi në punishte

KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen tragjike të punëtorit në vendpunishte në Prizren

Kuvendi i Prizrenit miraton Kornizën Afatmesme Buxhetore 2027-2029

Totaj priti delegacionin e Iowa Soccer Association nga SHBA-ja

Nga 25 korriku, disa zona të Suharekës do të përballen me reduktime të ujit

Rreziku nga pickimi i rriqrave

Mbi 12 mijë turistë u futën në Shqipëri në 12 orët e fundit

Dragash: Dy persona ndalohen pasi hodhën marihuanë nga dritarja e veturës

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

Drilon Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për sezonin e ri

Lajmet e Fundit