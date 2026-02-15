9.3 C
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

By admin

Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Lokacion i përshtatshëm për banim
Kompleks modern dhe cilësor

Banesa 1 – Kati 1 | 80 m² | 2 dhomëshe

Ofrohet për shitje banesë moderne në katin e parë, me sipërfaqe 80 m², ndërtim cilësor nga Swiss Construction Holding.

Përbërja:
Dhomë dite – 12.81 m²
Tryezari – 5.77 m²
Kuzhinë – 5.12 m²
Dy dhoma gjumi – 11.74 m² dhe 13.22 m²
Koridor – 6.55 m²
Banjo – 4.29 m²
Tualet – 3.60 m²
Loxhë – 5.72 m²

Karakteristikat:
Dritare me tre xhama (low-e)
Kondicioner inverter në dhomën e ditës
Dyer të brendshme cilësore
Fasadë me sistem të ventiluar

Ideale për familje ose investim.

Banesa 2 – Kati 6 | 84.67 m² | 2 dhomëshe

Përbërja:
Dhomë dite – 18.42 m²
Tryezari – 4.88 m²
Kuzhinë – 6.88 m²
Dhomë gjumi – 9.17 m²
Dhomë gjumi – 14.89 m²
Koridor – 8.18 m²
Banjo – 4.25 m²
Tualet – 3.13 m²
Loxhë – 4.02 m²

Banesa 3 – Kati 6 | 128.8 m² | 3 dhomëshe

Përbërja:
Dhomë dite – 18.1 m²
Tryezari – 9.4 m²
Kuzhinë – 5.2 m²
Banjë – 5.3 m²
Kthinë teknike – 3.3 m²
Hapësirë komunikimi – 12.5 m²
Banjo – 3.1 m²
Dhomë gjumi – 19.0 m²
Dhomë gjumi – 9.2 m²
Dhomë gjumi – 12.2 m²
Dy loxha – 4.5 m² dhe 5.3 m²

Për më shumë informacione dhe rezervime:
044 477 260

