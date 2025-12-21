2.6 C
Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

By admin

Katër banesa moderne në zonat më të mira të Prizrenit, me mundësi pagese fleksibile në këste.

Lokacionet
• 3 banesa në lagjen Dardania, rruga kryesore Prizren – Suharekë
• 1 banesë në Kompleksin Prizreni i Ri

Banesë – 64.83 m² | Kati i 2-të
•  Qëndrim ditor + kuzhinë
• 2 dhoma gjumi
• Banjo +  Toalet
•Terasë
• Depo

Banesë – 64.83 m² | Kati i 4-të
• Qëndrim ditor + kuzhinë
•  1 dhomë gjumi
• Banjo
• Terasë
• Depo

Banesë – 87.92 m² | Kati i 7-të
•  Qëndrim ditor + kuzhinë
• 2 dhoma gjumi
• Banjo + ? Toalet
• Terasë
• Depo
• Utility

Banesë – 84.67 m² | Kompleksi “Prizreni i Ri”
• Dhoma e ditës
• Tryezaria + Kuzhina
•2 dhoma gjumi
• Koridori
• Banjo + Toalet
• Loxhë

Zonë e qetë, e sigurt dhe e zhvilluar
Mundësi pagese me këste
Na kontaktoni: +383 44 477 260

 

 

