Pajtimi dramatik i Wanda Narës me Mauro Icardi!

Mauro Icardi u kthye në Turqi dhe e bëri këtë pa shoqërinë e Wanda Nara. Por kjo nuk do të thotë se ata kanë probleme në marrëdhënie, përkundrazi. Pas pajtimit, të dy po jetojnë momentin e tyre më të mirë që i bën të duket sikur harrojnë problemet e së shkuarës që për pak sa nuk rezultuan në divorc.

Icardi përfitoi nga pushimi ndërkombëtar me Galatasaray duke marrë disa ditë pushim për të udhëtuar në Argjentinë. Futbollisti ka shfrytëzuar çdo orë me Wandën dhe madje e ka shoqëruar në një dasmë ku u pa publikisht se ata janë sërish bashkë. Lidhja e Icardit me ‘China’ Suarez, e cila për pak sa nuk i kushtoi sulmuesit lidhjen e tij, duket se është pas tij. Duket se nëna e vajzave të tij e ka menduar dhe tek Icardi ka gjetur mashkullin ideal. Më parë Wanda kur u pyet për partnerin e saj ideal kishte deklaruar se:

Për të qenë inteligjent, për të qenë i pasionuar për atë që bën, ai duhet të jetë një zotëri, një person i sigurt dhe i pjekur, që kujdeset për mua, që më respekton dhe që më befason.

Sa i përket elementit surprizë, Mauro i dhuroi asaj një makinë me dyshemenë Wanda. Biznesmenja argjentinase po kalon një moment të madh profesional, pasi ka nisur me sukses aventurën e re si drejtuese e reality show-t ‘Masterchef’. Veç kësaj, çifti duket se i përshtatet të jetuarit të ndarë. Wanda Nara duhet të qëndrojë në Argjentinë për arsye profesionale.

Prandaj, ajo nuk mundi të shoqëronte Mauro dhe vajzat e tyre Francesca dhe Isabella në udhëtimin e tyre të kthimit në Turqi. Megjithatë, pati një lamtumirë pasionante, jo vetëm për vajzat e saj, por edhe për partnerin e saj Icardi. “Unë të dua”. Wanda Nara ka shkruar në llogaritë e saj në rrjetet sociale, së bashku me disa foto të vajzave të saj dhe Icardit. Wanda dhe Icardi janë sërish një nga çiftet më të modës në sport.