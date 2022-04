Paraburgim për personin që kanosi dy zyrtarë komunalë të Prizrenit

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji ndaj të pandehurit G:P., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kanosur dy zyrtarë komunalë të Prizrenit.

Sipas njoftimit nga Gjykata, më 28 mars në orët e pasdites i ka kanosur dy zyrtarë komunalë S.T. dhe Ç.L., për shkak të një tenderi. Njoftohet se i njëjti është paraqitur në zyrat e komunës dhe menaxherin e projektit S.T. e ka kanosur me fjalët “kam me të vra para komunës, nuk ke me e gëzu pensionin”, ndërsa personit tjetër Ç.L. i cili është drejtor i Shërbimeve Publike i ka thënë se “nuk guxon me a ndërpre kontratën”.

“Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh peshën e rëndë të veprës penale, pasi që i pandehuri dyshohet se seriozisht ka kanosur personat zyrtar dhe atë lidhur me punën e tyre zyrtare, dhe këto rrethana tregojnë rrezikun se me lënin në liri i njëjti mund të përsërisë veprën penale apo të kryejë vepër penale edhe më të rëndë ndaj të dëmtuarve ndaj të cilëve është kanosur, andaj caktimi i paraburgimit është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm në këtë fazë të procedurës penale”, thuhet në njoftim.