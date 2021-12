Paralajmërim i princit Harry: Të vërteta të mëdha do dalin në dritë!

Njihet ‘divorci’ i princit Harry me familjen Mbretërore. Gjithçka pritet të zbardhet me librin e tij me kujtime!

Peter Hunt, një komëntator i familjes mbretëore sugjeroi se Harry është i pakënaqur me mënyrën se si familja e trajtoi largimin e tij vitin e kaluar, si dhe marrëdhënien e tij me vëllain Princin William.

Raportohet se marrëdhënia e vëllait u tensionua pas martesës së Harry-t me Meghan Markle dhe Duka i Sussex-it zbuloi në intervistën e tij kontroverse të Oprah Winfrey se lidhja e tij me babain e tij Princin Charles gjithashtu ishte prekur.

I pyetur nëse Harry mund të rregullonte marrëdhënien e tij me Princin William, Hunt tha për LBC:

“Unë mendoj se nuk ka asnjë mënyrë që të bëhet sepse ai premtoi që kujtimet e tij të jenë një tregim i vërtetë. Ai qartazi ka një lëndim të madh për mënyrën se si u trajtua largimi i tij nga Familja Mbretërore dhe mendoj se ai do të detajojë prishjen e marrëdhënies së tij me babain. Mos harroni në intervistën e Oprah, ai foli për babain e tij që nuk i kthente telefonatat, prishjen e marrëdhënies së tij me vëllain e tij Ëilliam, dhe detaje të tjera në lidhje me të. Unë mendoj se në një moment, institucioni mund të reflektojë se si mund ta kishte trajtuar atë ndryshe”, tha Hunt.

Princi Harry më parë njoftoi se libri i tij do të publikohej vitin e ardhshëm, por ende nuk është zbuluar nëse kjo do të ndodhë para apo pas Jubileut Platinum të Mbretëreshës në qershor