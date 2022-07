Parashikimi i motit për ditën e nesërme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se nesër do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët.

IHMK po ashtu njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius.

Ndërsa ato maksimale do të lëvizin ndërmjet 27-31 gradë Celsius.

“Parashikimi i Motit për ditën e diele, 17.7.2022! Do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët, Vranësirat në viset e larta kanë mundësi të shoqërohen me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27-31 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi e lehtë deri mesatare”, thuhet në komunikatën e IHMK-së.