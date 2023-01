Parashikimi i motit për ditën e sotme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur edhe sot mëngjesi do të jetë me ngrica të dobëta, por temperaturat në mesditë do të jenë pothuaj pranverore.

Sipas njoftimit të tyre, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet-2 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 7-13 gradë Celsius.

“Në mëngjes në shum vende parashihet të ketë mjegull si pasojë e rrezeve të diellit , presionit të lartë atmosferik dhe ndryshimit të tablos termike” , thuhet në njoftimin e IHMK-së.