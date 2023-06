Parashikimi i motit për ditën e sotme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme do të ketë mot të vranët dhe me intervale me diell.

Sipas njoftimit të këtij instituti, vranësirat parashihen të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh, përcjell Klankosova.tv.

“Mot i vranët dhe me intervale me diell.Vranësirat parashihen të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh. Temperaturat mbeten pothuaj konstante me ditet e fundit. Shkarkime rrufesh në shum zona parashihen gati çdo ditë, por nuk përjashtohen mundesitë që në zona të izoluara të bie breshër, si pasojë e ndryshimeve termike dhe barike”, thuhet tutje në njoftimin e IHMK-së.