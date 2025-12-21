2.3 C
Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme do të karakterizohet me kushte të ndryshueshme meteorologjike.

Pritet të ketë vranësira interval të shkurta me diell, sipas Institutit.

IHMK ka njoftuar se nga se nga e mërkura priten riga shiu në viset e ulëta, ndërsa në viset e larta mbi 1600 metra mbi nivel deti, parashihen fjolla bore.

Njoftimi i plotë:

E hënë

Temperaturat minimale: -2 deri 0°C

Temperaturat maksimale: 5-7°C

Era: Kryesisht nga jugperendimi me shpejtësi 1-4m/s.

E martë

Mot kryesisht i vranë.

Temperaturat minimale: – 2 deri 0C

Temperaturat maksimale: 5-8°C

Era: nga juglindja  me shpejtësi 1-4m/s.

E mërkurë

Moti i vranët dhe me riga shiu.

Temperaturat minimale: -1 deri 1°C

Temperaturat maksimale: 5-7°C

Era: kryesisht nga juglindjes me shpejtësi 1-4m/s.

E enjte

Mot i vranët dhe me riga shiu.

Temperaturat minimale:  -2 deri 0°C

Temperaturat maksimale: 2-4°C

Era: nga veriperendimit, 1-4 m/s.

E premte

Mot i vranët  dhe me intervale me diell.

Temperaturat mnimale: -2 deri 0°C

Temperaturat maksimale: 2-4°C

Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperendimit.

