Sot në Kosovës do të mbajë mot me diell dhe me temperatura të ngjashme me një ditë më parë.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, pasdite parashihen vranësira të cilat vende-vende mund të sjellin riga të dobëta dhe të izoluara të shiut.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 7 gradë celsius, ndërkaq maksimalet do të arrijnë deri në 22 gradë.

Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi 1-5m/s.