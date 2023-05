Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, parashikon që sot mbi vendin tonë të mbajë mot me vranësira dhe me intervale me diell.

Sipas IHMK-së, vranësirat mund të sjellin riga të dobëta shiu në viset malore. Temperaturat minimale do të jenë ndërmjet 3-5 gradë Clesius, ndërkaq maksimalet do të arrijnë deri në 21 gradë Celsius. “E hënë- Mot i vranët dhe me intervale me diell.Vranësirat në viset malore parashihen të sjellin riga të dobëta shiu.” – thuhet në njoftim. Njoftimi: