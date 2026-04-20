Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

By admin

Java fillon me kushte të qëndrueshme atmosferike dhe mot kryesisht me diell, si pasojë e ndikimit të përkohshëm të një fushe të presionit të lartë atmosferik.

Megjithatë, siç ka njoftuat Instituti Hidrometerologjik, gjatë orëve të pasdites pritet destabilizim i masave ajrore mbi fushat barike, duke çuar në zhvillimin e vranësirave konvektive.

Si rezultat i këtij procesi, parashihen reshje shiu me karakter lokal, të shoqëruara vende-vende edhe me shkarkime elektrike (rrufe).

Gjatë ditës së martë, territori i vendit do të ndikohet më gjerësisht nga një sistem frontal, i cili do të sjellë reshje shiu në gjithë territorin.

Në disa zona këto reshje mund të jenë më intensive dhe të shoqëruara me aktivitete konvektive, përfshirë edhe shkarkime rrufesh.

Të mërkurën, kushtet meteorologjike mbeten relativisht të paqëndrueshme, por reshjet do të jenë më të shpërndara dhe kryesisht në formë rigash lokale shiu, si pasojë e dobësimit gradual të sistemit frontal dhe stabilizimit të pjesshëm të atmosferës.

Nga dita e enjte pritet përmirësim i dukshëm i kushteve atmosferike, si rezultat i riaktivizimit të fushës anticiklonike, duke sjellë mot më të qëndrueshëm dhe me më pak probabilitet për reshje.

Sa i përket kushteve agrometeorologjike, ato paraqiten përgjithësisht stabile gjatë gjithë javës. Temperaturat minimale nuk pritet të zbresin në vlera negative, përpos në ndonjë zone me lartësi të lartë mbidetare dhe të ekspozuara nga veriu gjeografik , çka nënkupton mungesë të rrezikut nga ngricat pranverore.

Kjo situatë është e favorshme për zhvillimin fenologjik të kulturave bujqësore dhe për aktivitetet në terren.

E hënë

Mot me diell dhe vranesira të shpërndara.Vranësiart në pjesën e dytë parashihen

të dendësohen dhe si rezultat i këtyre ndryshimeve parashihen reshje shiu të

percjellura me shkarkime elektrike.

Temperaturat minimale: 3-6°C

Temperaturat maksimale: 14-18°C

Era: Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperendimit me shpejtësi 1-8m/s

E martë

Mot me diell dhe vranesira të shpërndara. Vranësirat gjatë ditës priten të sjellin

reshje shiu të përcjellura me rrufe.

Temperaturat minimale: 2- 5°C

Temperaturat maksimale: 11-15°C

Era: nga verilindjes me shpejtësi 1-12m/s

E mërkurë

Moti me diell dhe vranësira të shpërndara.. Vrannsirat vende-vende mund të

sjellin riga shiu.

Temperaturat minimale: 2-4°C

Temperaturat maksimale: 11-14°C

Era: kryesisht nga veriperendimii me shpejtësi 1-6m/s.

E enjte

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësira më të dendura parashihen në

relievin malor.

Temperaturat minimale: 0-2°C

Temperaturat maksimale: 13-16°C

Era: nga veriperendimi 1-5m/s.

E premte

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat mimale: 0 deri 3°C

Tmperaturat maksimale: 14- 17°C

Era: nga drejtimi i veriperendimi me shpejtësi 1-6m/s. /

Fokus

Hasi në një mjet të pashpërthyer në Drenoc të Malishevës, njësitet e FSK-së e shpërthejnë në mënyrë të sigurt

Një person ka raportuar se derisa ishte duke punuar në një mur të vjetër ka hasur në një mjet të dyshuar të pashpërthyer. Sipas raportit...
Lajme

Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Nxënësit e klasave të nënta nga shkollat e Prizrenit po marrin pjesë në “Olimpiadën e Dytë të Përbashkët të Gjuhës Shqipe” Shqipëri–Kosovë, një garë...

Alban Skenderaj po vjen me albumin “Rrënjët”, 8 këngë dhe 8 videoklipe

Kosova fiton në fund ndaj Bullgarisë, ruan kreun e grupit me bilanc perfekt

Mbahet konsultim publik në Prizren për nevojat e personave me aftësi të kufizuara

Totaj deklaron pasurinë, të hyra të larta nga qiraja dhe asnjë detyrim financiar

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

P.C Prizreni dhe Drita përballen në finalen për ngjitje në Superligë

Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike

Nis mirëmbajtja e rrugës transitore dhe hapësirave publike në Prizren

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

Rasti tragjik në Malishevë, Hamza: Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen Berisha, ndajmë dhimbjen me ju

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

