Paris Saint-Germain është i bindur se do të luhet skenarit më i keq për Mbappen

Real Madrid, Kylian Mbappe dhe Paris Saint-Germain janë ulur të gjithë në tryezën e bisedimeve, me një sasi të konsiderueshme zgjidhjesh, por asnjëra prej tyre nuk po bind.

Megjithatë kalimi i kohës nuk funksionon në favor të PSG-së, të cilët kanë deklaruar publikisht se duan që Mbappe ose të rinovojë marrëveshjen e tij ose të largohet këtë verë.

Duket gjithashtu se ka vetëm një destinacion me interes për Mbappen, dhe ai destinacion po i mban kartat e tyre shumë afër gjoksit.

Saga e Mbappes nuk do të zgjidhet deri në gusht, pavarësisht presionit të PSG-së

Ndërsa ata mund të bëjnë me numrin nëntë këtë verë, dhe është thënë se ata do të lëvizin vetëm nëse ‘çmimi është i duhuri’, RMC Sport në Francë raporton se PSG është e bindur se nuk do të ketë asnjë ofertë për të nga Real Madrid këtë verë.

Mbappe dhe Los Blancos i përshtatet financiarisht të presin vitin e ardhshëm për një lëvizje të lirë, i cili është i vetmi skenar që PSG dëshironte të shmangte dëshpërimisht.

Sido që të jetë, duket se kjo sagë do të gjëmojë deri në fund të gushtit. Ndërsa afati kalimtar shkon drejt mbylljes, Mbappe dhe Real Madrid forcojnë pozitat e tyre negociuese me PSG-në, dhe kështu nëse do të befasohen me një ofertë nga Real Madrid, ata ka të ngjarë të presin derisa të jetë më i lirë. /Telegrafi/