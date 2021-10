Pas debateve të shumta me aktorin e njohur, Iliri: Mezi po pres të kem një nominim përballë Donaldit

Debatet mes Ilirit dhe Donaldit nuk kanë të reshtur, e thuajse në të gjitha puntat e fundit të spektaklit të “Big Brother VIP” ata debatojnë me njëri-tjetrin. Fillimisht sherri mes tyre nisi për shkak të Semit, por tani debatet janë lidhur me aleancat që po krijohen brenda në shtëpi.

Gjatë spekaklit të së premtes mbrëma, aktori i humorit u përball me balerinin e njohur për shkak se ky i fundit ka tentuar të përllogarisë me miqtë e tij nominimet.

Menjëherë pas përfundimit të spektaklit ishte Iliri ai i cili shprehu dëshirën se do të donte një nominim vetëm për vetëm me Donaldin.

“Do kisha shumë dëshirë të dilja në nominim e të, mezi po pres”, tha Iliri.

Ndërkohë kujtojmë se Donaldi para pak ditësh u përzgjodh si i preferuari i publikut, ndërsa Iliri rezulton si i preferuari i banorëve.

Kjo përballje mund të vendosë përfundimisht dominancën mes tyre në këtë edicion.