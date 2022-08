Pas humbjes nga Usyk, duket se askush nuk do t’i qëndrojë afër Joshuas

Trajneri i Anthony Joshua, Robert Garcia e ka mbështetur britanikun që të rikthehet nga humbja e tij në revansh kundër Oleksandr Usyk, por ka lënë të kuptohet se nuk është i sigurt nëse do të vazhdojë të punojë me dy herë kampionin e peshave të rënda.

AJ u përpoq të hakmerrej kundër ukrainasit në fillim të këtij muaji pasi humbën luftën e tyre të parë shtatorin e kaluar.

32-vjeçari tani ka humbur tre nga pesë ndeshjet e tij të fundit, por Garcia beson se ai mund të jetë ende një forcë në kategorinë e peshave të rënda.

“A mund të kthehet Anthony? Dreqin po, ai do të kthehet. Me ose pa mua, ai do të kthehet dhe do të kthehet më i fortë”, deklaroi Garcia për Es News.

Komentet e Garcia sugjerojnë se ai mund të largohet nga Joshua kur fituesi i medaljes së artë olimpike të kthehet në ring, dhe kjo nuk do të ishte një surprizë e plotë duke pasur parasysh atë që citohet të ketë thënë Garcia që nga humbja e Usyk.

Trajneri 47-vjeçar thuhet se pretendoi se Joshua ishte ‘mposhtur mendërisht’ në raundin e 10-të kundër Usyk, i cili lëvizi qartë në kartat e rezultateve në fazat e fundit të betejës.

Ai gjithashtu dukej të shprehte zhgënjimet e tij që Joshua nuk donte ta vinte Usyk nën më shumë presion më herët në luftë.

“Në raundin e nëntë ne ushtruam presion mbi Usyk dhe pothuajse e mbyllëm luftën kur ai filloi të godiste trupin e Usyk më fort dhe filloi ta shtypte më shumë. Nëse do ta kishte bërë atë dy ose tre raunde më parë, ndoshta rezultati do të ishte ndryshe”, deklaroi ai, siç citohet nga Boxing Scene.

“Ai po përdorte grushtet e tij për të mbajtur Usykun në distancë, goditjen e tij, shtrirjen e tij. Por, unë do të kisha dashur që ai të hidhte goditjen e tij me më shumë fuqi. Ndonjëherë ai thjesht përdorte goditjen e tij për ta mbajtur Usykun në distancë. Mirëpo, kishte shumë mundësi ku goditja mund të ishte më e fortë, por nuk ishte kështu”.

“Tre raundet e fundit ndryshuan rezultatin e meçit. Mendoj se ishim mirë, deri në raundin e dhjetë, kur gjithçka ndryshoi në luftë. Tre raundet e fundit përcaktuan luftën, por në raundin e nëntë, ne ishim pranë fitores me nokaut”, ka shtuar më tej ai.

Garcia tani i është përgjigjur akuzave se ai po tregonte mungesë respekti ndaj Joshuas pas luftës, duke deklaruar se problemet e përkthimit i kanë bërë fjalët e tij të tingëllojnë më të ashpra se sa ishin në të vërtetë.

Joshua ka thënë më parë se dëshiron të luftojë përsëri para fundit të vitit, por është e paqartë nëse ai do të qëndrojë me Garcian apo do të zgjedhë tjetër kë në këndin e tij. /Telegrafi/