2.8 C
Prizren
E premte, 26 Dhjetor, 2025
type here...

Rozë

Pas një mungese të gjatë, Gjesti rikthehet për Krishtlindje!

By admin

Pas një periudhe të gjatë të shkëputur nga jeta publike dhe rrjetet sociale, shkaktuar nga humbja e vëllait, këngëtari i njohur Gjesti rikthehet për publikun në një mënyrë simbolike.

Kompania e tij menaxhuese, Three60 Music, publikoi një imazh festiv të artistit për të uruar Krishtlindjen, duke rikthyer praninë e tij mes fansave.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në foto, Gjesti shfaqet me stilin e tij karakteristik, xhins dhe atlete rozë të ndezura, i rrethuar nga dritat festive të pemës së Krishtlindjes. Ajo që bie në sy është natyra e imazhit, i cili duket të jetë përpunuar ose gjeneruar me Inteligjencë Artificiale, duke krijuar një avatar që ruan prezencën e artistit pa ekspozuar pamjen e tij reale. Kjo zgjedhje tregon se Gjesti vazhdon të mbajë distancën private në këtë periudhë zie.

Image

Fansat reaguan menjëherë me mesazhe emocionale dhe mbështetje të madhe. Në seksionin e komenteve, shumica shprehnin mallin dhe pritjen për rikthimin e tij fizik: “Na ka marrë malli shumë dhe i urojmë çdo të mirë,” shkruante një ndjekëse, ndërsa të tjerë shprehnin emocion më të fortë: “Gjesti o shpirt, vdiqëm për ty.”

Express Kredi nga BiCredit

Menaxhmenti nuk ka dhënë detaje për një rikthim të afërt në skenë, por kjo “kartolinë virtuale” shihet si një sinjal shprese. Komuniteti i fansave mbetet besnik dhe i gatshëm ta presë artistin, duke ndarë dashuri dhe mbështetje gjatë kësaj periudhe të vështirë.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Si janë përdorur fetë nga burrat kundër grave
Next article
“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Më Shumë

Lajme

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Prizreni vazhdon të përballet me krizë energjetike.   Mbrëmjen e së martës, si pasojë e mbingarkesës përkundër intervenimeve në disa zona, në lagjet “Bajram Curri” dhe...
Fokus

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

Një zjarr ka përfshirë disa lokale në afërsi të stacionit të autobusëve në Prizren. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka bërë...

Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

Kampionët bindës në Rahovec

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Sot mbahet edicioni VIII i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë në Rahovec

Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

Një vajzë 12 vjeçare ndërron jetë në Pediatrinë e Spitalit të Prizrenit

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne