16.9 C
Prizren
E enjte, 23 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

By admin

Pas një viti e tre muajsh, qytetari nga Prizreni, Ceki Hoti, ka shkuar në destinacionin e tij, të cilin e kishte nisur nga Kosova për në shtetin e Indonezisë.

I njëjti ka bërë të ditur se ka mbërritur në qytetin Bau Bau të Indonezisë, pas një rrugëtimi të gjatë dhe të lodhshëm me biçikletë.

Express Kredi nga BiCredit

Hoti, me anë të një postimi në Facebook, ka falënderuar të gjithë personat të cilët e kanë mbështetur në rrugëtimin e tij.

Ai ka treguar sfidat që kaloi, duke përmendur luftëra e tajfune.

“Duke marrë parasysh pasaportën, mungesat e ambasadave, mbështetjen nga shteti, kalimin në tri luftëra, një stuhi shiu në shkretëtirë, që vetëm Zoti e di si kam dalë gjallë, një tajfon, vërshime, situata tepër të rrezikshme, banda të ndryshme, kafshë të egra, mungesa të vizave, pa ekip mbështetës, një njeri i vetëm. Por, pa marrë parasysh të gjitha këto, kur thua ‘e bëj’, o bëje, ose mos ia fillo hiq”, ka thënë Hoti.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hoti ka pohuar se ka kaluar 17 shtete e gati 23,000 kilometra për një vit e tre muaj.

Qytetari nga Prizreni, para se të nisej nga Kosova, ishte mysafir në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova, ku kishte pohuar se eksperiencën e tij do ta fillojë për t’i propozuar të dashurës së tij në Indonezi.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "H ABI PLATINUM RESIDENGE Hap dyert e luksit me Abi Platinum +383 49 +38349456999 456 456999 999 www.abiplatinum.com"

Previous article
Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026
Next article
Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Më Shumë

Lajme

Vajza sulmohet nga ariu në Mamushë, shpëton në momentin e fundit |VIDEO

Një vajzë në Mamushë, Kosovë, shpëtoi në momentin e fundit pasi u sulmua nga një ari në orët e hershme të mëngjesit. Ngjarja e...
Lajme

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth 1900 gjoba në trafik

Policia e Kosovës njofton se për 24 orë, ka shqiptuar 1896 gjoba në trafik. Sipas policisë, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar disa aksidente...

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Totaj: Jam i hapur për koalicione në Prizren, përjashto LVV-në dhe Emilia Rexhepin

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor

Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Selmanaj, pas rezultateve në Prizren: Gara ishte e vështirë dhe e pabarabartë

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Sonte promovohen dy libra në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne