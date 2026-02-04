8.3 C
Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

By admin

Me vendim të qeverisë, është hapur zyrtarisht Tiktoku në Shqipëri.

Vendimi është marrë këtë të mërkurë gjatë mbledhjes së qeverisë së Shqipërisë, raporton TCh.

“Vendimi nr.151, datë 6.3.2025, i Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të përkohshme për shmangien e ndikimeve negative të platformës on-line “Tik Tok”, shfuqizohet”, thuhet në vendim.

Kjo platformë ishte pezulluar më 6 mars të vitit të kaluar.

