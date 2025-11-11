12.3 C
Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

By admin

“Kërkesë për ndërmarrjen e masave të sigurisë lidhur me paraqitjen e arinjve në fshat. Në emër të Shkollës ShFMU “SEZAI SURROI” Bellobrad, ju drejtohemi me këtë kërkesë që të ndërmerrni masa të menjëhershme sigurie për eliminimin ose largimin e arinjve që janë shfaqur në territorin e fshatit tonë. Prania e këtyre kafshëve të egra po paraqet rrezik serioz për nxënësit e shkollës sonë, për stafin arsimor si dhe për të gjithë banorët e fshatit, veçanërisht gjatë orëve të mëngjesit dhe pasdites kur nxënësit udhëtojnë drejt dhe nga shkolla”, thuhet në kërkesën drejtuar Policisë së Kosovës.

May be an image of ticket stub, blueprint and text that says 'KEPUBLIKA KOSOVES KOMUNA DRAGASH ShFMU "SEZAI SURROI"- BEL.LOBRAD SURROY ZYRTARE Drejtuar: :Policise s? Kosoves Lönda: KERKESE Dega Dragash Nr. prot.411/25 masave Te nderuar, Ne emër kötë kërkesë arinjve ndërmerni ABA shfaqur ne territorin Prania lidhur paragitjene arinjve ne fshat. Shkolles ShFMU "SEZAI SURROI"Bellubrad ju drejtohemi nc menjehershme sigurie per climinimin ose largimin fshatit tone. ketyre kafsheve stafin arsimor sidl i epra paraget rrezik serioz për nxönösit shkolles sone, pêr gjithe banoret fshatit, veçan?risht gjatë oreve pasdites kur nxënësit udhëtojne drejt dhe nAa shkolla. kjo mengjesit dhe do falënderojme per mirëkuplimin dhe bashköpunimin tuaj. realizohet ne shpejt, Merespekt,'

