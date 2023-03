Pas vetëm një viti, City i ofron kontratën e re Julian Alvarez-it

Marrëveshja mes Julian Alvarez dhe Manchester City do të përmirësohet javën e ardhshme. Argjentinasi nuk e ka përfunduar ende vitin e tij të parë në Angli dhe tashmë është duke negociuar një përmirësim të kontratës.

Pjesërisht, performanca e Alvarez e shkëlqyer gjatë Kupës së Botës në Katar ka bërë që klubi anglez të lëvizë shpejt për të rinovuar me lojtarin e tyre.

Kontrata e “La Arana” përfundon në vitin 2027 dhe Manchester City dëshiron ta zgjasë atë deri në vitin 2028, sipas Cesar Luis Merlo.

Përveç kësaj, paga e sulmuesit do të ndikohej nga rinovimi dhe do të rritej. Javën e ardhshme të dyja palët do të përballen me njëra-tjetrën dhe marrëveshja mund të mbyllet pasi lojtari dëshiron të vazhdojë të mbajë fanellën e “Qytetarëve”.

Shifrat e Alvarez janë të mira me 10 gola dhe tre asistime në 31 ndeshje të luajtura. Duhet mbajtur parasysh se gjysma e minutave të tij, 1540, vijnë nga pankina. Ai ka luajtur vetëm 14 ndeshje si titullar, por trajneri i tij Pep Guardiola ka qenë i kënaqur me përshtatjen e tij në klub.Albanian Post